Scontro tra due auto, muore imprenditore

(ANSA) - SASSARI, 28 OTT - È un noto imprenditore di Ozieri, Titino Galleu, 81 anni, la vittima dello scontro frontale avvenuto nella tarda sera di domenica tra due auto, lungo la provinciale 86 tra Bono e Bultei, all'altezza delle terme di San Saturnino.

L'uomo, titolare dell'omonimo Molino Galleu, viaggiava in compagnia di un amico, Pietro Casula, anche lui ozierese, 71 anni, chirurgo in pensione, che era alla guida. Il mezzo su cui viaggiavano si è scontrato con quello guidato da Giovanni Pinna, 41 anni, allevatore di Nule, che stava rientrando da Bultei dopo aver partecipato al funerale del suocero. Le due Golf Volkswagen si sono scontrate in un tratto di strada tristemente noto per essere stato teatro di altri incidenti.

Le condizioni della vittima sono parse subito disperate.

Pietro Casula è stato trasportato all'ospedale di Sassari in elicottero, Pinna a quello di Nuoro a bordo di un'ambulanza.

La violenza dell'impatto ha fatto finire le due macchine a grande distanza, perciò i carabinieri sono ancora all'opera per ricostruire la dinamica dell'incidente. Tuttavia si ipotizza che a provocare lo scontro sia stato un sorpasso azzardato, ad alta velocità e senza tenere conto della distanza col mezzo che arrivava in direzione opposta. (ANSA).