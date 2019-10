Dopo lo striscione all’Azuni contro i furti, il Blocco Studentesco è nuovamente in primo piano per protestare contro la situazione di degrado dell’Istituto “Primo Levi” di Quartu Sant’Elena.

“È da oramai qualche settimana – afferma il coordinatore del Blocco Studentesco, Gabriele Zedda – che sui social vengono pubblicati e ci vengono inoltrati in privato video e foto di ratti presenti sia all’interno dell’edificio che nel giardino e nei parcheggi”.

“Troviamo quantomeno vergognoso – prosegue la nota – che la dirigenza scolastica non si sia già attivata per effettuare una disinfestazione in tutta l’area dell’istituto e che gli studenti vengano ignorati nelle loro giuste richieste di poter studiare in un ambiente sano e privo di rischi per la salute”.

“Inoltre, non è l’unica difficoltà che incontrano gli alunni – conclude Zedda – dato che la scuola presenta problemi strutturali e infiltrazioni. Chiediamo quindi al dirigente scolastico di attivarsi immediatamente per risolvere i problemi dell’istituto e, se la risposta tardasse ad arrivare, scenderemo in piazza al fianco degli studenti per ottenere un rapido intervento delle istituzioni”. L'articolo Quartu, il Blocco Studentesco: “Subito disinfestazione all’ITC Levi” proviene da Casteddu On line.

Fonte: Casteddu On Line



