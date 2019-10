Bullismo, come riconoscere comportamenti a rischio: incontro per genitori Due appuntamenti promossi dall’equipe del consultorio di Ghilarza

“Sin da piccoli, né bulli né vittime”: due incontri a tema dedicati ai genitori dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, in programma al Consultorio familiare di Ghilarza, in via Santa Lucia 54, domani e giovedì 31 ottobre dalle 9.30 alle 11.30.

Gli incontri, organizzati e coordinati dall’equipe del Consultorio, hanno lo scopo di informare mamme e papà sullo sviluppo delle dinamiche relazionali che stanno alla base di comportamenti a rischio psicosociale e di fenomeni di isolamento e di fornire loro gli strumenti utili per gestirli correttamente.

Si tratta di un’occasione di riflessione mirata a prevenire i comportamenti negativi e ad accrescere il livello di benessere nell’infanzia e nell’adolescenza.

Lunedì, 28 ottobre 2019

