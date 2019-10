Ferì connazionale, arrestato nigeriano

(ANSA) - CAGLIARI, 28 OTT - Gli investigatori della Squadra mobile della Questura di Cagliari hanno individuato l'autore dell'aggressione a colpi di cocci di bottiglia, avvenuta la sera di sabato 19 ottobre, davanti alla Basilica di Bonaria a Cagliari, dove era rimasto ferito un nigeriano di 31 anni trasportato in ospedale con una profonda ferita al braccio.

Si tratta di un connazionale della vittima, che è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio.

I dettagli delle indagini saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà in Questura, a Cagliari, alle 10.30. (ANSA).