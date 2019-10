Sardegna, muore in un tragico incidente fatale il re della semola: gravissimo anche un medico. Così era chiamato da tutti, titolare da tanti anni di un’azienda che produce la semola da cui è nato il pane di diverse generazioni: è lui la vittima del terribile incidente mortale di oggi, tra Benetutti e Bultei, lungo la strada che porta ad Abbasanta. Si chiamava Agostino Galleu, era conosciutissimo in tutta l’isola e non soltanto a Ozieri, il suo paese e quello dove si trova la storica società da lui diretta da sempre, la Molino Galleu.

Una tragedia terribile, perché nell’impatto violentissimo tra le due auto è rimasto coinvolto anche un medico di 71 anni, anche lui di Ozieri, che era al volante dell’auto dove viaggiava Malleu, la vittima. Per lui non c’è stato niente da fare: quando sono arrivati i soccorsi, i medici del 118 e i carabinieri, il cuore di Agostino Malleu aveva già cessato di battere.

Il medico è stato invece trasportato d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale di Sassari, è grave e i medici stanno monitorando con grande attenzione la situazione. Le auto, due Golf, hanno avuto uno scontro frontale e ad avere la peggio è stato il titolare della Molino Galleu, che aveva 81 anni. Grandissimo il cordoglio a Ozieri, dove Agostino Galleu era stimato come uno dei più grandi imprenditori.

