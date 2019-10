“Il triste penoso destino di piazza Yenne: vince solo la movida, qui è tutto fatiscente”

Andare e sostare in Piazza Yenne, prima il “salotto buono” , il cuore

pulsante della Città porta tanta tristezza e rabbia.

Tristezza per lo stato di indecoroso abbandono in cui è stata ridotta

e tenuta; rabbia per aver svenduto la storia e la

funzione culturale e sociale di uno dei “pezzi” più pregiati

dell’assetto urbanistico e paesaggistico della Capitale della

Sardegna. Tutto è avvenuto durante la Giunta Zedda e il governo del

centrosinistra, che ha smantellato le aiuole , la

fontana e le panchine centrali, per consegnarla alla “movida” più

becera, ai tavolini in sovranumero, lasciandola in

stato di totale abbandono come dimostra uno dei tanti lampioni che

abbiamo qui fotografato. Ci chiediamo dove era

e dove sta il Comune, dove erano e dove stanno gli Amministratori e i

Tecnici comunali di ieri e di oggi che avevano

ed hanno la responsabilità della corretta gestione dei beni pubblici ?

Ci chiediamo, anche e soprattutto dove erano e

dove sono i responsabili della Soprintendenza che avevano ed hanno la

responsabilità della corretta tenuto e frizione

dei territori dove vigono precisi e inderogabili vincoli di carattere

urbanistico e paesaggistico ???

Io e la mia famiglia,

quella di oggi e quella di quando ero ragazzino ( sono venuto nel

lontano 1946 da Abbasanta a Cagliari per studiare)

abbiamo vissuto decenni in Piazza Yenne, al terzo piano sopra il Bar

Marcello , abbiamo portato nella Piazza i bambini

a giocare insieme agli altri bambini di Stampace, c’erano le panchine

anche in mezzo alla Piazza, era una ” goduria”

stare lì serenamente a trascorrere ore di libertà, mamme e babbi ,

nonne e nonni, giovani e meno giovani con tutto

ciò che la piazza offriva : bar, gelaterie, negozi di artigianato e di

generi vari, drogherie e panetterie, oltre che il classico

“cocco fresco”. Oggi c’è solo la movida, tavolini a iosa, panchine

sporche, alberi pieni di polvere, lampioni fatiscenti.

Chi più ne ha più ne metta!!! Ed hanno la pretesa di volere “Cagliari

Capitale”. Di che ? A meno che non ci mettano il

naso i carabinieri della forestale e quelli di tutela del patrimonio

paesaggistico!!!!

Marcello Roberto Marchi

