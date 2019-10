Sardegna, ancora un drammatico incidente mortale: perde la vita nello schianto tra due auto. Per l’uomo non c’è strato niente da fare: lo schianto fatale è avvenuto nei pressi delle terme di San Saturnino, lungo la strada che conduce da Bultei a Benetutti. A perdere la vita è stato un uomo di Ozieri, del quale ancora non si conoscono le generalità. Troppo violento l’impatto delle auto, sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 insieme ai carabinieri.

L'articolo Sardegna, ancora un drammatico incidente mortale: perde la vita nello schianto tra due auto proviene da Casteddu On line.