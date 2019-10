Un grande Cagliari meritava di vincere a Torino: “Anvedi come segna Nandez”, Sirigu salva il Toro

ANVEDI COME SEGNA NANDEZ

di Gigi Garau

Pareggio in casa del Torino e settimo risultato utile consecutivo per il Cagliari Il rammarico prende il sopravvento in questa partita che i ragazzi di Maran pareggiano a Torino, la gara si è messa bene per i rossoblù che sono passati in vantaggio con una prodezza di Nandez, poi nella ripresa hanno subito il pareggio di Zaza, una “bestia” nera del Cagliari, nonostante tutto i rossoblù hanno cercato di portare avanti i tre punti ma ad opporsi è stato un “nuorese” verace come Sirigu che ha effettuato alcuni interventi prodigiosi. Complimenti a tutti i giocatori del Cagliari, in particolare a Cigarini e Nainggolan, due colonne del centrocampo, grande partita anche di Luca Pellegrini e dell’incontenibile Nandez, nel complesso un’altra prestazione di alto livello dei cagliaritani, ma vediamo come è andata la gara: Lo stadio Olimpico Grande Torino ospita la nona giornata di andata, di fronte il Torino dell’ex Mazzarri contro gli undici rossoblù di mister Maran, il pomeriggio è soleggiato e la temperatura supera di poco i 20°, arbitra il Sig. Fabbri di Ravenna. Maran schiera il solito modulo 4-3-1-2, con Osen in porta, Ceppitelli e Pisacane centrali difensivi, Faragò e Luca Pellegrini terzini, Cigarini in cabina di regia, interni di centrocampo Nandez e Ionita, Nainggolan dietro le punte che sono sempre Joao Pedro e Simeone. Il Torino insegue una vittoria che manca dal 26 settembre, il Cagliari intento a proseguire la striscia positiva di sei risultati utili, per l’occasione Maran concede un po di riposo a Rog, preferendo al suo posto il “guerriero” Ionita, dal primo minuto anche Nandez, per il resto la formazione che ha superato la Spal alla Sardegna Arena. Il Torino inizia con un palleggio che porta a un marcato possesso palla, il Cagliari contiene e cerca la ripartenza, il primo quarto d’ora non fa registrare importanti occasioni da goal, al 17’ prima “fucilata” al volo di Nainggolan: palla fuori. Al 19’ grandissima occasione per il Cagliari, la confezionano la premiata ditta Nainggolan – Faragò, la finalizza Joao Pedro, palla di pochissimo fuori.

Dopo mezz’ora di gioco, non si registrano grandi emozioni, il Toro fa girare la palla e cerca di innescare gli esterni, il Cagliari contiene tranquillamente e quando può riparte; al 31’ Cigarini a terra per un problema fisico, dopo ii soccorsi dei sanitari “il professore” rientra in campo. Al 36’ Ceppitelli perde malamente una palla in difesa che innesca Belotti, conclusione dell’attaccante granata e sicura respinta di Olsen. Al 40’ Cagliari in vantaggio, Nandez liberato in area fa partire una potente conclusione che s’infila sull’angolo destro della porta difesa da Sirigu, finisce il primo tempo con il Cagliari in vantaggio e che sembra contenere bene il ritorno del Torino. Inizia il secondo tempo con il Torino che effettua subito un cambio, Mazzarri gioca la carta Zaza che entra al posto di Iago Falque, per Maran invece, gli stessi undici del primo tempo. Al 3’ Ionita guadagna una punizione dal limite dell’area del Torino, tira Cigarini e parata di Sirigu, al 10’ il Cagliari reclama un rigore che ci è parso abbastanza evidente, un minuto dopo Simeone conclude con un gran tiro un’azione partita sulla sinistra d’attacco del Cagliari, grande parata di Sirigu, subito dopo il Sig. Fabbri ammonisce Nainggolan per proteste.

Al 13’ altro cambio per il Torino, entra Verdi ed esce Djidi, al 19’ altra grande azione di Nainggolan che innesca Simeone in area, parla respinta in calcio d’angolo, al 22’ giallo anche per Ansaldi per un fallaccio su Pisacane, al 23’ pareggio del Torino, grande azione di Belotti che smarca Zaza che dal centro dell’area non sbaglia. Al 28’ giallo anche per Ceppitelli per un fallo su Belotti, intanto Maran procede a un cambio, fuori Nandez e dentro il “Pata” Castro, al 30’ Sirigu toglie dai piedi di Simeone la palla del raddoppio. Al 33’ giallo anche per Cigarini per un fallo a centrocampo, quindi sostituzione per il Torino Laxal prende il posto di Aina, a seguire Maran sostituisce Nainggolan con Rog. Al 37’ Klavan prende il posto di capitan Ceppitelli, al 41’ altra grande parata di Sirigu su conclusione di Pellegrini che viene leggermente deviata da un giocatore granata. Intanto Fabbri assegna tre minuti di recupero, Cagliari in attacco, al 45’ giallo anche per Rincon, finisce la battaglia dell’Olimpico Grande Torino con il rammarico di aver sprecato una buona occasione per vincere ma con la soddisfazione di aver portato a casa il settimo risultato utile consecutivo. E’ un Cagliari bello da vedere e che non ha paura di sciorinare il suo gioco in tutti i campi, peccato per le occasioni sfumate, grazie anche alla grande bravura di Sirigu che almeno in due occasioni si è opposto da grande portiere. L’aria dell’alta quota fa bene al Cagliari che con una buona mentalità potrà fare bene anche nel turno infrasettimanale di mercoledì alla Sardegna Arena contro il Bologna.

