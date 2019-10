Quartu, l’anonima maxi offerta per la nuova Parrocchia: “185 euro di enorme generosità, grazie davvero”. Diventa virale il bel gesto di enorme generosità verso la Chiesa pubblicato su Fb dalla çParrocchia di santo Stefano: “Nel pomeriggio di sabato 26 ottobre, senza che alcuno se ne accorgesse, è stata portata in chiesa una busta contente un salvadanaio e una bustina, applicata con il nastro adesivo, con dentro una banconota e la scritta «Per il mare di lavoro (grazie)». È solo uno dei tanti gesti di solidarietà che stanno rendendo possibile la realizzazione dei lavori di riqualificazione dei locali della nostra “famiglia parrocchiale”. Tra la banconota e le monete contenute nel salvadanaio c’erano 185 euro. Chi ci sarà dietro questo gesto? Una persona anziana? un bambino e i suoi genitori? Chissà! Un grazie di cuore a chi, da due anni a questa parte, sta contribuendo per le necessità della nostra parrocchia”.

