Trump annuncia: “Ucciso Al Baghdadi, il capo dell’Isis: correva e piangeva come un codardo”. La notizia del giorno nel mondo è la morte del fondatore dello Stato islamico, ucciso durante un raid Usa in Siria: “Si è fatto saltare in aria uccidendo anche i suoi tre figli pur di non essere preso vivo”, ha spiegato Trump in una conferenza stampa. Un colpo durissimo per il sedicente Stato islamico: “Da oggi possiamo dire che il mondo è più sicuro”, ha aggiunto Trump. Il numero uno Usa ha ringraziato le forze alleate che lo hanno aiutato aggiungendo però che il lavoro degli Stati europei nel rimpatrio dei foreign fighters si è rivelato “una grande delusione”.

L'articolo Trump annuncia: “Ucciso Al Baghdadi, il capo dell’Isis: correva e piangeva come un codardo” proviene da Casteddu On line.