Cagliari da Champions, Nandez firma il vantaggio a Torino: dopo il primo tempo i rossoblù sono quarti. Incredibile Cagliari, in vantaggio sul campo del Torino alla fine del primo tempo: fantastico gol di Nandez, rossoblù con enorme fiducia hanno giocato 45 minuti esemplari e volano momentaneamente al quarto posto insieme al Napoli, ovvero il posto che significherebbe Champions League. Un Cagliari che Maran sta organizzando alla perfezione: solido in difesa, granitico e propositivo a centrocampo, efficace anche in zona gol. E ora vediamo il secondo tempo. (foto Cagliari Calcio)

L'articolo Cagliari da Champions, Torino-Cagliari 0-1: Nandez firma il vantaggio a Torino, i rossoblù sono quarti al 45′ proviene da Casteddu On line.