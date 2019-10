Cagliari, scontro tra auto a Sant’Avendrace: tre feriti all’ospedale

Incidente stradale questa mattina nel quartiere Sant’Avendrace. Una Opel Astra, condotta da un 68enne residente fuori città, mentre svoltava da via Santa Gilla verso via Isonzo, si è scontrata con una Smart alla cui guida c’era un 44enne cagliaritano. A seguito dell’impatto sono rimaste ferite tre persone, soccorse dal 118 e trasportate ai pronti soccorsi degli ospedali Marino e Santissima Trinità, con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

