Dimagrire con la buonissima cucina della nonna: ecco il menu gustoso per tutta la settimana

Dimagrire con la cucina della Nonna

a cura di Raffaella Aschieri

(dietista M enutrix)

Secondo l’ultima indagine Doxa otto italiani su dieci prediligono le pietanze tipiche

della tradizio ne locale ovvero quelle che, più o meno tutti, abbiamo nel cuore quando

pensiamo alle nostre nonne che con mani abili, sapienti e instancabili hanno

preparato per noi almeno ogni domenica.

Ma si può conciliare una dieta dimagrante o comunque un corretto stile alimentare

con le ricette gustose delle nostre n onne ? Salvo particolari prescrizioni mediche e

cliniche e t empo permettendo per cucinare sicuramente si ma ci vuole qualche

piccolo accorgimento. Un occhio alle porzioni e ai condimenti prima di tutto. Un

equilibrio fra i principali nutrienti giornalieri ( Carboidrati, grassi e proteine)

assicurare una certa varietà nel arco della settimana, prediligere prodotti locali di

certa proveni e nza e tanto esercizio fisico quotidiano .

E cco un menù con i soli pasti centrali che , completato con i tipici elementi di prima

colazio ne e poi spuntini di frutta qualche bevanda come un bicchiere di vino e un pò

di pane) può arrivare a una media giornaliera di 1300 Kcal giornaliere (quindi

sicuramente dimagrante ma non da fame); corredato di ricette della tr a dizione sarda e

italiana. E’ d’obbligo precisare che il presente menù è pensato per persone

perfettamente sane di media corporatura e una attività fisica costante. Si consiglia

sempre di rivolgersi al pr oprio specialista in nutrizione pere eseguire un piano

dimagrante.

Pranzo I giorno

Malloreddus alla C ampidanese

406kcal 11,60 P 40,64 G 11,88 L per una porzione da 80 g

INGREDIENTI (per 4 persone) 80 gr di gnocchetti sardi 60 gr di salsiccia fresca 100

gr di pomodori maturi 10200 gr di pecorino sardo grattugiato 1 pizzico di zafferano

in pistilli 1 cipolla 1 spicchio d’aglio basilico olio extravergine d’oliva 10 g sale un

pizzico. PROCEDIMENTO Far soffriggere cipolla e aglio tritati in poco olio, unire la

salsiccia pelata e sbriciolata con le mani e rosolare un po’. Unire i pomodori a

pezzetti (pelati e privati dei semi), il basilico spezzettato, lo zafferano, salare e unire

un bicchiere d’acqua. Far ritirare il sugo a fuoco basso per circa un’ora, mescolando

di tanto in tanto, senza farlo asciugare troppo. Lessare gli gnocchetti in abbondante

acqua bollente salata, scolarli al dente e mescolarli al sugo, unendo anche il pecorino.



Servire.

​

C ontorno 100 g fra sedano, finocchi, ravanelli 13 kcal 1,40 p 1,70 g 0,10 l

Cena I nsalata di polpo 222 kcal 16,96 p 2,40 g 9,60 l a porzione ingredienti polpo

200 g aglio fresco succo di limone 10 g olio extra verg.di oliva 5 g prezzemolo

Preparazione Fare bollire dell’acqua salata in una grande pentola e coprirla con un

coperchio. Non appena l’acqua bolle, gettare il polpo e lasciarlo cuocere per circa un

quarto d’ora. Spegnere il fuoco e fare riposare il polpo dentro l’acqua per altri 20

minuti. Scolare il polpo ed affettarlo. Sistemare i pezzettini su un piatto largo. In una

tazza preparare una salsa con olio, sale, pepe ed aglio tagliato a tocchetti. Versare la

salsa sul polpo tagliato ed aggiungere succo di limone, spolverare con prezzemolo ​

tritato e servire in tavola.

Contorno insalata dell’ortolano 183 kcal 6,60 p 20,40 g 8,85 l fagiolini 150 g patate 75

g zucchine verdi 60 g pomodori 60 g cetrioli 45 g cipolle

aglio fresc o basilico in foglie peperoncino olio extra verg.di oliva 5 g

PRANZO II GIORNO

Pasta e ceci ​

394 kcal 13,76 p 74,56 g 6,64 l

calori e e ingredienti per una persona Ingredienti pasta alimentare 80 g ceci secchi 25

g rosmarino aglio fresco olio extra verg.di oliva 5 g preparazione mettere in acqua

tiepida con un pizzico di bicarbonato i ceci, lasciandoli ammollare una notte. scolarli

e lessarli in acqua circa due ore. ​

in un tegame, mettere l’olio, un trito di aglio e rosmarino, lasciare insaporire e

versare i ceci con parte della loro acqua e lasciare cuocere ancora un’ora e mezza.

unire la pasta e appena cotta servire la minestra .

Contorno insalata mista 60 kcal 2,17 p 4,34 g 3,92 l lattuga 70 g pomodori 35 g

finocchi 20 g carote 20 g olio extra verg.di oliva 5 g succo di limo ne 5 g

Cena Z ucchine ripiene di carne

570 kcal 50,40 p 22,00 g 31,80 l Ingredienti zucchine verdi 200 g pomodori 120 g ​

vitello magro 60 g petto di pollo 60 g prosciutto crudo 40 g burro 10 g mollica di

pane 20 g olio extra verg.di oliva 5 g basilico in foglie parmigiano 10 g latte

parz.scremato 20 g uovo intero 20 g preparazione lavare le zucchine, tagliarle per il

lungo, salarle e farle buttare l’acqua di vegetazione. con un cucchiaio togliere ​

un po’ di po’ di polpa all’interno e tritarla insieme con il prosciutto. in una casseruola

mettere il burro, il trito appena preparato, il vitello e il pollo, lasciando che la ​

carne si insaporisca bene. passare al tritatutto e mettere in una terrina con la mollica

ammorbidita con il latte, il formaggio grattugiato, l’uovo, la noce moscata, il sale e ​

il pepe mescolare il tutto e con questo impasto riempire le zucchine. in una pirofila

mettere un filo d’olio, le zucchine, i pomodori tagliati a dadini, basilico, sale e pepe e

lasciare cuocere.

Contorno 255 g pomodori in insalata 158 kcal 3,06 p 7,14 g 13,26 l

Pranzo III giorno

F regola con arselle 408 kcal 9,80 p 59,29 g 5,18 l a porzione ingredienti (dosi per 4

persone): 250 g. di fregola un kg. di vongole ½ bicchiere di vino bianco un cucchiaio

di concentrato di pomodoro preparato granulare q.b.due spicchi d’aglio un ciuffo di

prezzemolo un peperoncino quattro cucchiai d’olio. preparazione: spurgare le

vongole, mettendole a bagno in acqua fredda leggermente salata almeno tre ore,

cambiando piu’ volte l’acqua per eliminarne la sabbia e sollevandole di tanto in tanto

con le mani; quindi scolarle sotto l’acqua fredda corrente e sgocciolarle. mettere in

una padella l’olio e farvi rosolare l’aglio con il peperoncino. A ggiungervi le vongole,

irrorare con il vino, quindi mescolare e chiudere con un coperchio lasciando cuocere

per circa due-tre minuti a fiamma vivace, fino a quando i molluschi non si saranno

completamente aperti. una volta tolta la padella dal fuoco mettere le vongole in un

recipiente eliminando quelle rimaste chiuse e filtrare il brodo di cottura attraverso un

colino con sopra u na garza fine, eliminando cosi’ eventuali residui di sabbia, l’aglio

ed il peperoncino. preparare un litro di brodo vegetale sciogliendo in un litro d’acqua

bollente del preparato granulare vegetale ed il concentrato di pomodoro. in un tegame

a parte leggermente unto fare tostare leggermente la fregola, quindi aggiungervi il

brodo bollente, aggiungendone un mestolino alla volta non appena evapora per circa

un quarto d’ora, il tempo necessario per cuocere la pasta che dovrà gonfiare

leggermente. nel frattempo, sgusciare la maggior parte delle vongole, lasciandone

qualcuna col guscio soltanto per decorare il piatto. A cottura avvenuta, versare la

fregola nella padella con le vongole ed ultimarne la cottura facendo asciugare parte

del sughetto; togliere dal fuoco, spolverizzare il tutto con il prezzemolo

precedentemente tritato e, a piacere, ancora un filo d’olio a crudo, quindi mescolare e

servire.

​

Contorno:

borlotti in insalata 210 kcal 12,40 p 28,30 g 6,00 l

a porzione

fagioli

borlotti freschi 100 g sedano 50 g

carote 50 g ravanelli 10 g

aglio fresco shoyu 5 g

prezzem

olo olio extra verg.di oliva 5 g

preparazione

cuocere i fagioli, scolarli e

condirli ancora caldi con le

verdure e il prezzemolo tritati, olio e aceto se gradito.

lasciare riposare per

circa u

n’ora circa e poi servire.

cena U

ova con tartufo 216 kcal 20.54 p 0.00 g 15.5 l ingredienti 2 uova, 5 g di burro,

sale e pepe q

.

b

.

tartufo nero q

.

b

.

preparazione fare sciogliere in un tegame il burro ed

unire le uova; a cottura inoltrata salare, pepare e guarnire con fettine di tartufo.

servire in un piatto preventivamente riscaldato in forno.

Contorno

100 g

finocchi in insalata 54 kcal 1,20 p 1,10 g 5,00 l

Pranzo IV giorno

Spezzatino con piselli 377 kcal 43,52 p 20,64 g 13,92 l (porzione da 160 g sia di

c

arne che di pisselli

)

I

ngredienti: 600 gr di carne di vitello non troppo magra, 1

cipolla, 1 scalogno, 500 gr di piselli surgelati, ½ bicchiere di vino bianco secco,

mezzo cucchiaio di amido di mais, olio extra vergine di oliva, sale e pepe macinato al

momento.

T

agliare la carne a cubetti di 2-3 cm di lato e rosolarla in una larga padella

antiaderente con un velo d’olio. sigillarla da tutti i lati, levarla dal fuoco e tenerla in

caldo coperta con un foglio d’alluminio. nel frattempo tritare cipolla e scalogno,

aggiungere dell’olio fresco alla padella e farli imbiondire a fuoco basso,

eventualmente aggiungendo un paio di cucchiai d’acqua. quando comincia ad

asciugarsi, rimettere la carne in padella, mescolare bene e quando riprende a

sfrigolare, salare e bagnare col vino bianco, sfumare ed abbassare il fuoco. cuocere

per una mezzora, bagnando con un poco di brodo vegetale, poi aggiungere poi i

piselli surgelati, mescolare bene, aggiustare di sale e pepe e unire una punta di

cucchiaino di amido di mais e cuocere ancora fino a cottura dei piselli. servire molto

caldo.

C

ontorno

carote,finocchi e indivia 107 kcal 2,28 p 10,92 g 6,36 l

​

cena: Zuppa di Lenticchie 312 kcal 25 p 64,5 g 7.54 l per una persona ingredienti e

kcal per una porzione lenticchie secche 100 g cipolle 30g carote 20 g sedano 10 g ​

prezzemolo olio extra verg.di oliva 10 g brodo vegetale 150 g Preparazione ​

mettere a bagno le lenticchie per circa 3-4 ore in acqua fredda. porle poi in una pentola, dopo averle

sciacquate bene, ricoprirle di acqua, unire l’acqua e fare cuocere per circa un paio di ore. nel frattempo in

un tegame disporre un goccio di olio di oliva, la cipolla tagliata finemente, la carota e il sedano. lasciare

insaporire per pochi minuti, ​

dopodiche’ unire le lenticchie con la loro acqua di ​

cottura e continuare a cuocere per 20 minuti circa. a cottura terminata cospargere con un trito di

prezzemolo.

Contorno insalata mista 60 kcal 2,17 p 4,34 g 3,92 l lattuga 70 g pomodori 35 g

finocchi 20 g carote 20 g o lio extra verg.di oliva 5g succo di limone 5 g

P ranzo V g iorno

S paghetti al sugo di cozze 371 kcal 14,56 p 67,52 g 6,64 l a persona Ingredienti:

pasta alimentare 80 g cozze o mitili 40 g olio extra verg.di oliva 5 g prezzemolo

pomodori pelati 95 g aglio fresco preparazione raschiare e lavare le cozze. in un

tegame disporre uno spicchio di aglio, un goccio di olio di oliva e alcuni cucchiai di

acqua. lasciare insaporire per pochi minuti, dopodiche’ unire le cozze e farle saltare

finche’ non si saranno aperte. togliere dalle valve i molluschi e filtrare, attraverso una

garza, l’ acqua di cottura. rimettere i molluschi nella pentola, aggiungere i pomodori

pelati e lasciare cuocere per 15-20 minuti circa. lessare gli spaghetti, scolarli e

condirli con il sugo ottenuto e un trito di prezzemolo.

​

C ontorno 100 g finocchi in insalata 54 kcal 1,20 p 1,10 g 5,00 l

Cena Filetti di Spigola con piselli e pomodoro ​

320 kcal 38,60 p 10,00 g 14,20 l per per porzione. Ingredienti: spigola o branzino 200 g

piselli freschi 60 g pomodori pelati 160 g prezzemolo 10 g aglio fresco olio extra

verg.di oliva 5 g P reparazione : pulire il pesce tritare il prezzemolo con l’aglio e

disporlo in un tegame con olio di oliva ed alcuni cucchiai di acqua. lasciare

insaporire per pochi minuti quindi unire il pesce e rosolare da entrambi i lati. unire

poi i piselli e i pomodori pelati e terminare la cottura.

Contorno I nsalata mista 60 kcal 2,17 p 4,34 g 3,92 l lattuga 70 g pomodori 35 g

finocchi 20 g carote 20 g olio extra verg.di oliva 5 g succo di limone 5 g

Pranzo VI giorno

R

avioli burro e salvia 339 kcal 11,70 p 46,60 g 13,10 l

Ingredienti: R

avioli ricotta e

spinaci 100 g burro 5 g parmigiano 5 g salvia preparazione lessare i ravioli in acqua

bollente, scolarli al dente e versarli in una padella larga e condirli con un ricciolo di

burro e alcune foglie di salvia. mescolare per alcuni minuti a fuoco vivo fino

a

quando il burro non si sarà sciolto, dopodiché

unire il parmigiano.

Contorno

carote

finocchi e indivia 107 kcal 2,28 p 10,92 g 6,36 l

​

Cena carne fritta

507 kcal 30,24 p 9,84 g 16,56

l a porzione

​

ingredienti: 4 costolette di vitello alte almeno 1 cm. 2 uova burro q.b. pangrattato sale q.b.

fette di

limone per servire attrezzi: scodelle, padella antiaderente. Procedimento: battete le

cotolette , se necessario, in modo di schiacciarle in modo uniforme e praticate dei

piccoli tagli sui bordi. passate ogni cotoletta nell’uovo e poi nel

p

angrattato,

facendolo aderire bene su entrambi i lati e lasciando scoperto l’osso. in una padella

fate sciogliere il burro e disponete le cotolette, facendole cuocere a fuoco medio fin

quando saranno ben dorate. togliete le cotolette dal fuoco, scolatele nella carta

assorbente, salatele e servitele calde, accompagnate con una fetta di limone.

Contorno

225 g

pomodori in insalata 158 kcal 3,06 p 7,14 g 13,26 l

P

ranzo giorno

VII

L

asagne alla bolognese

599

kcal

di cui 29,28 proteine 112,20 glucidi 15,84 l grassi

Ingredienti e kcal per una porzione:

pasta alimentare

90

g cipolle 10 g

besciamella

25 g manzo magro 35 g olio extra verg.di oliva 5 brodo vegetale 60 g

sedano 25 g

carote 25 g pomodori pelati 120 g parmigiano 10 g preparazione

d

isporre in un

tegame un trito di cipolla

, la carne, le verdure affettate

i pelati e l’acqua.

L

asciare

cuocere. versare poco olio in una teglia ed iniziare a stendere le lasagne,

il sugo

,la

besciamella e il parmigiano

continuare il lavoro fino a

d esaurimento degli ingredienti

infornare.

​

Contorno

100 g

finocchi in insalata 54 kcal 1,20 p 1,10 g 5,00 l

Cena Polpette al sugo

kcal 132 ogni 100 g P 12 Carboidrati 12 Grassi 4

I

ngredienti

600 g di macinato possibilmente di vitello

500 g di passata di pomodoro

250 g di pane anche raffermo

1 cipolla

3 uova

prezzemolo

2 spicchi d aglio

sale

pepe

basilico

Mettere a bagno il pane con il latte e dell’acqua.

Soffriggere in una pentola la

cipolla con dell’olio di oliva. Aggiungere la passata di pomodoro quando la cipolla

sarà ben dorata, salare, pepare, aggiungere mezzo bicchiere d’acqua e del basilico,

coprire e lasciar cuocere a fiamma moderata.

A parte preparare un composto con la

carne macinata, il parmigiano, l’aglio tritato finemente, il prezzemolo, le uova, il sale,

la mollica di pane precedentemente ammorbidita nel latte e una manciata di pane

grattugiato.

​

Formarne un composto molto omogeneo, quindi formare con le mani delle palline, avendo cura di

compattarle per bene, e lasciare riposare per circa 20 minuti in frigo.

Trascorsi i 20 minuti,

preparare una padella con il sugo cotto in precedenza e unirvi le polpette, cuocendo

per circa 30 minuti a fiamma moderata.

Contorno

G

iardiniera di verdura 138 kcal 3,78 p 14,28 g 7,70 l carote 140 g finocchi

40 g cetrioli 55 g pomodori 55 g sedano 30 g olio extra verg.di oliva 5 g

