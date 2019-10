Asse Mediano, giravolta di una Hyundhai guidata da una ragazza: l’auto finisce contro il guard rail

Asse Mediano, giravolta di una Hyundhai sull’asfalto guidata da una ragazza: l’auto finisce contro il guard rail. Incidente stradale questa mattina nell’asse mediano di scorrimento. Una Hyundai i10 condotta da una 19enne di Cagliari per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo andando ad urtare sul guard rail. La giovanissima ragazza è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.

