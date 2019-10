Le “alghe” non sono rifiuti: il no alla loro rimozione dal CNR di Torre Grande Il Sinis una delle poche zone che le rispetta. Lo studio sulla posidonia presentato ieri a Cabras

Le alghe sulla riva non sono rifiuti, ma al contrario fanno molto bene all’ambiente, e devono essere lasciate lì dove sono. Questa la ferma posizione di Simone Simeone, dello IAS – CNR (Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino) di Torre Grande, che ieri ha presentato a Cabras uno studio sulla posidonia, nell’ambito della conferenza Maregot.

Nella posidonia, che andrebbe poi a formare quelli che noi definiamo volgarmente banchi di alghe, vivono piante e animali, che trasportati in spiaggia dalle onde, una volta trasformati in sedimenti carbonatici, creano una “sabbietta” capace rigenerare il litorale. Il 50% della massa di sedimenti di San Giovanni, secondo lo studio, sono appunto di origine carbonatica, generatasi negli ultimi 4 mila anni, grazie a questo procedimento. Si stima che ogni anno, 200 metri cubi di sedimenti, vengano riconsegnati alla spiaggia.

Sempre secondo lo studio dello IAS – CNR, condotto in 5 paesi europei, tra cui la Sardegna, il 43% dei bagnanti cambia spiaggia se questa è occupata dai cosiddetti banchi di alghe. Il dato più interessante è, che se ben la maggior parte dei bagnanti percepisca le alghe in maniera positiva, o sono indifferenti alla loro presenza, sono invece gli amministratori dei comuni litoranei che vogliono rimuoverle (75%), pensando che queste vengano percepite negativamente dai turisti o dai fruitori del litorale.

La proposta del centro di studi di Torre Grande è quella di creare delle zone “Green Label”, dove sia vietata la rimozione della posidonia, così come già accade nelle aree marine protette. Da quanto risulta dallo studio nel Sinis, i turisti sono più sensibili ed educati alla percezione delle alghe, dato che in questa zona non sono mai state rimosse.

“Come non permettiamo di portar via e rimuovere sassi, sabbia e patelle”, conclude Simeone, “dovremmo far sì che anche la posidonia sia tutelata e ne sia vietata la rimozione”.

Sabato, 26 ottobre 2019

