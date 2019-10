Nuovi parcheggi gratuiti in via Bellini, ma solo temporaneamente Provvedimento del sindaco di Oristano in seguito alla chiusura della scuola di Via Cairoli

Una parte del parcheggio pubblico di via Bellini dai prossimi giorni non sarà più a pagamento.

La misura è stata disposta, in via temporanea, dal Sindaco Andrea Lutzu in accordo con la società SIS che in città gestisce il servizio di parcheggi a pagamento.

“Lo spostamento nella scuola di via Bellini di 10 classi della scuola primaria di via Cairoli per i noti problemi di sicurezza di quell’edificio comporteranno un aumento del traffico veicolare”, spiega il Sindaco Lutzu.

“Saranno liberi”, prosegue Lutzu, “36 dei 54 parcheggi disponibili nel piazzale attiguo alla scuola questo consentirà di far fronte, almeno in parte, alle nuove esigenze. È una misura utile per favorire la mobilità delle famiglie degli studenti e del personale scolastico che provvisoriamente si servirà della scuola di via Bellini”.

Il trasferimento di 10 classi e oltre 100 studenti della scuola primaria di Sa Rodia è stato deciso ieri, in seguito all’adozione dell’ordinanza di chiusura dell’edificio scolastico per le infiltrazioni e gli allagamenti provocati dalle piogge dei giorni scorsi.

I lavori di manutenzione straordinaria nella scuola di via Cairoli, salvo imprevisti, dovrebbero concludersi entro la fine dell’anno. Il disagio degli studenti e del personale scolastico dovrebbe dunque durare un paio di mesi.