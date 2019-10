Capi ufficio sostituti da super esperti: dov’è il risparmio?

Doveva servire anche a far risparmiare il comune, tagliando alcune figure dei responsabili, ma ora in Comune si assumono figure di alta specializzazione per settori dove precedentemente c’era un responsabile. Con una interpellanza al primo cittadino di Cabras, i consiglieri di minoranza Antonello Manca, Capogruppo “Cabras Domani”; Gianni Meli, Capogruppo “Sviluppo Collettivo” e Federica Pinna, Antonello Fara e Sara Meli, contestano la deliberazione di giunta comunale sull’approvazione della nuova macrostruttura dell’Ente e riorganizzazione degli Uffici Comunali.

I consiglieri chiedono di sapere a quanto ammonta esattamente il risparmio sulle indennità dei responsabili dopo l’emanazione dei nuovi decreti e come mai, appunto, il sindaco che si vantava di aver tagliato i responsabili, ora decide di assumere figure di alta specializzazione, per dei settori dove precedentemente c’era un Responsabile.

In particolare i cinque consiglieri si riferiscono all’avviso pubblicato per l’assunzione di un istruttore direttivo assistente sociale e alle voci sempre più frequenti che vorrebbero in prossima pubblicazione un analogo avviso per il servizio tributi.