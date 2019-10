L’intervento a Su Pallosu, invece, ha come obbiettivo rallentare l’arrettramento delle scarpate, con una conseguente riduzione della spiaggia. Per farlo verranno posizionate delle reti di fibra di cocco e iuta, quindi totalmente naturali e biodegradabili, che hanno il compito di trattenere la sabbia e rilasciarla lentamente, man mano che il materiale di cui sono costruite viene meno. Lo scopo è creare una sorta di filtro.

Il progetto che riguarda il territorio di San Vero, presentato da Maurizio Costa della Società Criteria Srl, riguarderà alcuni tratti delle spiagge di S’Arena Scoada e Su Pallosu. Per quanto riguarda S’Arena Scoada si interverrà con dei disgaggi, ovvero si provocherà, con alcune micro cariche, il crollo controllato delle parti di falesia che sono a rischio frana, e che una volta cadute rimarranno sul posto. L’intervento sarà eseguito solo in tre punti lungo la costa, dove sarà impedita la balneazione con appositi divieti.

Un piano per salvare il litorale di San Giovanni, S’Arena Scoada e Su Pallosu Cambierà anche la strada per raggiungere Tharros. I progetti presentati a Cabras

Per garantire la stabilità della parete rocciosa a rischio, nella spiaggia di San Marco, si procederà a riempire il vuoto dato dall’erosione della parete con pietrame del luogo, in modo da sostenere la parete ed evitarne il crollo. La discesa alla spiaggia sarà consentita esclusivamente su una passerella in legno, costruita appositamente, così da evitare la continua erosione provocata dalle discese “selvagge”, tramite quelli che i bagnanti utilizzano spesso come dei sentieri.