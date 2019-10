Cagliari, svolta sul giallo Mattia Ennas: disposta l’autopsia, ora si indaga per omicidio

C’è una svolta sul giallo di Mattia Ennas, il giovane quartese misteriosamente precipitato da un palazzo a Mulinu Becciu la mattina del 25 agosto. E’ cambiato il capo di imputazione, non si indaga più per morte come conseguenza di altro reato, bensì si indaga per omicidio e furto. Ed è stata disposta l’autopsia del cadavere. “La morte di Mattia risale propri a due mesi fa”, sottolinea Gianfranco Piscitelli, legale della famigli Ennas, “per cui sono molto soddisfatto che queste nostre richieste siano state accolte. Immagino che l’accanito lavoro degli inquirenti e dell’attento magistrato abbiano portato alla luce indizi tali da cambiare il capo di imputazione, indirizzando di conseguenza l’attenzione delle indagini verso nuovi scenari”.

L’incarico per l’autopsia verrà dato nei prossimi giorni. Ancora non è certo il nome del medico legale che verrà incaricato (Demontis?) Piscitelli si riserva tuttavia la possibilità di nominare un perito di parte.

