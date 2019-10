Bosa, al Comune disponibili i contributi per gli studenti

Borsa di studio regionale, buono libri e rimborso delle spese di viaggio. Come fare domanda

Al via al comune di Bosa diversi contributi per gli studenti. Gli aiuti economici per cui è già possibile presentare domanda sono una borsa di studio regionale per l’anno scolastico 2018/2019 , i buoni libri per fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020 e il rimborso spese viaggi studenti pendolari per l’anno scolastico 2018/2019.

Possono presentare domanda al Comune di Bosa i genitori, i legali rappresentanti degli studenti o gli studenti stessi se maggiorenni, compilando il modulo scaricabile dal sito del Comune. Al modulo deve essere allegata la fotocopia dell’ attestazione dell’ISEE anno 2019 e la documentazione di spesa (per il buono libri dovranno essere presentate esclusivamente fatture e non scontrini, per il rimborso spese viaggio i biglietti/abbonamenti viaggio).

La documentazione deve essere presentata entro e non oltre il 15 novembre.

Si invitano i cittadini a consultare, per tutte le informazioni e gli allegati, il sito internet del Comune di Bosa.

Venerdì, 25 ottobre 2019

