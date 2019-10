Fucilate contro l’abitazione di un 59enne di Torpè: indagini in corso

Torpè. Stava cenando tranquillamente con la moglie, quando, improvvisamente la serenità di una delle serate come tante è stata squarciata da una serie di colpi d’arma da fuoco. La casa presa di mira da alcune fucilate è di un 59enne del posto. L’atto intimidatorio è accaduto ieri attorno alle 20:30, ma si ha avuto notizia solo oggi. Fortunatamente, non c’è stato nessun ferito ma solo un grande e comprensibile spavento per le vittime, e dei vetri rotti. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per risalire agli autori del vile gesto.

