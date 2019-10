Decathlon punta su Cagliari: “Siamo interessati ad aprire un nostro punto in città”

I “rumors” si rincorrono da almeno tre mesi, ma sinora sono rimasti coperti. Adesso, però, la svolta sembra essere dietro l’angolo: Decathlon, colosso commerciale specializzato nella vendita di pantaloncini, t shirt e scarpe per chi fa sport, è interessato ad aprire un punto vendita a Cagliari. Da tempo si parla di Sestu – accanto alla Corte del Sole, nella struttura che per tanti anni ha ospitato Semeraro – ma, ora, il “riferimento” al capoluogo sardo è confermato. “Lavori in corso”, si potrebbe dire. La nostra redazione ha contattato la società fondata 43 anni fa in Francia. Tre, alla fine le domande poste: le eventuali novità legate all’arrivo di Decathlon a Cagliari e provincia, a che punto è l’iter per l’apertura del punto di Sestu e se c’è un interessamento per aprire un punto vendita in quel centro commerciale Auchan Santa Gilla che, tra qualche mese, cambierà marchio, passando a Conad. La risposta è stata stringata ma chiara: “È di nostro interesse una nuova apertura a Cagliari, le cui modalità non sono al momento finalizzate”. Diciassette parole nelle quali si legge il nome di una sola città: “Cagliari”. Due anni fa, nel 2017, voci insistenti davano l’arrivo di Decathlon nel futuro stadio del Cagliari, ma poi non ne ha più parlato nessuno. L’anno scorso si è fatta avanti, con forza, l’ipotesi di Sestu, accanto alla Corte del Sole (e, in questo caso, le trattative sarebbero ancora in piedi).

Tuttavia, ci sono vari “rumors” che provengono da un bel po’ di chilometri di distanza, esattamente dalla zona di Santa Gilla. Decathlon sarebbe in trattative per aprire un punto dentro l’attuale centro commerciale di via San Simone. A confermare “le interlocuzioni tra il futuro gestore degli spazi di Santa Gilla, Conad, e Decathlon” è la segretaria regionale della Filcams Cgil, Nella Milazzo: “È vero, da almeno quattro mesi si sta parlando dell’arrivo di Decathlon a Santa Gilla. Sinora non abbiamo ancora comunicazioni formali ma sappiamo che ci sono trattative in corso”. La Milazzo puntualizza anche che “l’arrivo di Decathlon e l’arrivo di Conad, che prenderà il posto di Auchan a febbraio 2020, sono due vicende molto collegate tra loro. Sappiamo per certo che, se va in porto l’operazione di Cagliari non va in porto quella di Sestu, nei locali ex Semeraro”. Viceversa, se viene chiusa la “partita” accanto alla Corte del Sole, Decathlon “non aprirà a Cagliari”.

