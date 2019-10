Vertenza Auchan/Conad: il 30 ottobre sciopero nei supermercati in Sardegna

L’appuntamento è per il 30 ottobre: sciopero nazionale dei dipendenti Auchan, Sma e delle società di appalto con sit-in in ogni ipermercato. Conad lo scorso 1 Agosto 2019 ha acquisito Auchan e SMA, 18 mila 600 dipendenti distribuiti in tutta Italia in 300 negozi.

Dopo 9 incontri, 2 al Ministero dello Sviluppo Economico e 5 in sede aziendale, la trattativa è saltata. Conad pretende di risanare l’azienda con mano libera volendo dichiarare senza vincoli 5/4/3 mila dipendenti in esubero. Ad oggi solo 109 negozi dei 300 prenderanno l’insegna Conad senza che si conoscano i piani aziendali. Per gli altri non si hanno notizie e il futuro è incerto. Dopo la rottura delle trattative lo scorso 30/09/2019 i sindacati hanno dovuto richiedere una nuova convocazione al MISE.

I 18 mila 600 dipendenti e i sindacati chiedono di conoscere il piano industriale di Conad, gli investimenti che mette in campo Conad, conoscere l’ammontare degli esuberi e dove questi sono collocati, un piano di gestione degli esuberi con ricollocazioni e incentivi all’esodo e che nessun dipendente sia lasciato senza tutele e lavoro all’interno di un piano di risanamento dell’azienda condiviso con il sindacato e i lavoratori.

