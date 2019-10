“Quel carabiniere è meridionale, con lui non parlo”: ragazza sarda denunciata per razzismo

I Carabinieri della Stazione Pieve Santo Stefano hanno denunciato una donna di 32 anni di origini sarde e residente a Pieve Santo Stefano che si è presentata nella caserma dei Carabinieri del luogo. Non appena sentita l’inflessione dialettale, tipica meridionale, del militare di servizio chiedeva insistentemente di parlare con qualsiasi altro militare purché non lui. Rintracciata e identificata nei due giorni successivi, è stata denunciata per minaccia a pubblico ufficiale con l’aggravante della discriminazione razziale

