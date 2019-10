Stop a buio e incidenti al Poetto: nuova illuminazione in via lungo Saline tra Cagliari e Quartu

E’ buia e pericolosa. Ma ora via lungo Saline tra Cagliari e Quartu sarà sistemata, con fondi della Città metropolitana di Cagliari. Il tratto di strada ( 1,840 Km) rappresenta un importante collegamento tra Cagliari e Quartu , attraversa una zona di rilevanza dal punto di vista paesaggistico (costeggia le Saline di Molentargius e il lungomare Poetto) ed è strategica perché garantisce il collegamento con l’Ospedale Marino.

La strada presenta numerose criticità. La segnaletica stradale orizzontale e verticale è presente ma in alcuni tratti ha necessità di manutenzione e integrazione. Soprattutto durante le ore notturne è difficile la percezione della strada da parte dell’utente. Anche perché mancano i pali ci sono lampade sono fuori servizio

L’intervento servirà a ripristinare i pali mancanti per garantire un flusso luminoso omogeneo ed efficiente e per il miglioramento della viabilità e sicurezza per il traffico al fine di evitare incidenti, la perdita di informazioni sul tragitto e sulla segnaletica in genere.

In proposito verrà ripassata la segnaletica orizzontale che ha necessità di manutenzione e integrazione. Anche perché, a causa degli agenti atmosferici o dello stress del traffico, ha subito un deterioramento tale da pregiudicarne la rifrangenza e l’efficienza stessa, pertanto non è assicurata la visibilità della strada, diminuendo di conseguenza la sicurezza stradale, soprattutto durante la guida notturna.

