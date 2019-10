Consorzi di bonifica in Regione: priorità, infrastrutture e precariato

Carrus: “Incontro positivo ma c’è ancora tanto da fare”

Una riforma complessiva dei Consorzi di Bonifica a partire da una rivisitazione della normativa vigente: è la richiesta avanzata da tutti i rappresentanti dei Consorzi della Sardegna sentiti questa mattina dalla Commissione “Attività Produttive” del Consiglio regionale.

Anche Cristiano Carrus, commissario del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, ha partecipato alla riunione della quinta Commissione Consiliare. Nel suo intervento il commissario Carrus ha illustrato le iniziative recentemente avviate in merito ad un più razionale utilizzo della risorsa idrica, ossia l’applicazione sperimentale della tariffazione a consumo (contatori) in diversi distretti, il sistema di telerilevamento satellitare per individuare le aree irrigate senza domanda, così da suddividere i costi su un’area maggiore e ridurre l’importo dei ruoli ad ettaro, e la partecipazione al PSR Sottomisura 16.5 per dare ai propri consorziati il servizio (per ora sperimentale) del consiglio irriguo.