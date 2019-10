Prevenire il randagismo: se ne parla a Zeddiani

Convegno organizzato dal Comune, Ats Sardegna e Aspol

Come prevenire il randagismo, quali sono le responsabilità dei cittadini e degli enti coinvolti nella sua gestione, quali pratiche adottare per arginare il fenomeno: se ne parlerà sabato 26 ottobre alle 9 nel convegno organizzato dal Comune di Zeddiani, Ats Sardegna e Aspol nei locali dell’ex Monte Granatico (via Mazzini, 13) a Zeddiani.

Dopo aver presentato e delineato i contorni del fenomeno nel territorio, si inquadrerà il problema dal punto di vista normativo e si metteranno a fuoco le responsabilità della comunità rispetto alla prevenzione del fenomeno, che può essere arginato ricorrendo a microchippatura e sterilizzazioni.

Saranno fornite indicazioni operative per gli operatori delle Forze dell’Ordine, sindaci e funzionari locali rispetto alle modalità di segnalazione e cattura dei randagi e sarà infine presentata l’area ricreativa riservata ai cani realizzata dai giovani del paese.

“Questa amministrazione comunale”, spiegano gli organizzatori del Comune di Zeddiani, “da diverso tempo ha intrapreso proficui rapporti di collaborazione con il Referente Randagismo della ASSL di Oristano al fine di intraprendere azioni congiunte a tutela della salute pubblica, ma soprattutto in tema di promozione del benessere animale”.

“In questi anni di collaborazione”, proseguono dal Comune, “è stato affrontato il tema della prevenzione del randagismo e dell’importanza di avviare azioni di sensibilizzazione delle comunità locali e delle istituzioni”.