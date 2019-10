Cacciato via dal locale, torna e cerca di dargli fuoco

Secondo la polizia è un avventore che era stato fatto allontanare per comportamenti molesti, l’autore del fallito attentato incendiario all’Input Simple Club, il noto locale di musica live di Oristano. Si tratta di un giovane di 27 anni, di Oristano, con piccoli precedenti penali, denunciato alla procura per danneggiamento seguito da incendio.

Sono stati gli agenti della Squadra mobile e delle Volanti di Oristano a identificarlo dopo aver visionato le immagini registrate dalle telecamere dei sistemi di video sorveglianza che si trovano nella zona.

Il giovane la sera del 14 ottobre scorso era stato fatto allontanare dal locale in quanto eccessivamente molesto con gli avventori. Per ritorsione era ritornato qualche ora dopo e, dopo aver accumulato alcuni sacchi di rifiuti, gli aveva dato fuoco appiccando così l’incendio al portone secondario del locale, in via Lazio. Non contento, per alimentare il fuoco, aveva preso un motorino parcheggiato lì vicino, capovolgendolo per far cadere sulle fiamme il combustibile contenuto all’interno del serbatoio, determinando così una fiammata che ha avvolto tutto il portone.

Solo il tempestivo intervento del titolare del circolo, che si trovava all’interno, ha scongiurato il peggio. Con l’estintore aveva domato le fiamme, facendo uscire gli avventori che, a quell’ora, si trovavano ancora all’interno del circolo privato.

Su disposizione della Procura della Repubblica la polizia ha effettuato anche una perquisizione nell’abitazione del giovane al quale è stata, contestualmente, notificata l’informazione di garanzia. Se riconosciuto colpevole rischia una pena che varia dai sei mesi ai due anni di reclusione.

Giovedì, 24 ottobre 2019

