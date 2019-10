Reddito d’inclusione sociale: avviso di scadenza

I beneficiari del REIS (Reddito di inclusione), per poter ricevere la mensilità del mese di giugno 2019, dovranno provvedere alla compilazione di un’autocertificazione integrativa del progetto dell’intervento entro venerdì 15 novembre.

Il modulo di autocertificazione, reperibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), il Servizio Informacittà e sul sito internet del comune di Oristano, dovrà essere consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune.

Per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere all’Ufficio Servizi Sociali il martedì dalle 16 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 12.

La disposizione è stata adottata in seguito alla delibera della Regione Sardegna che integra le Linee Guida REIS per il triennio 2018-2020, definendo modalità di erogazione del sussidio REIS in maniera sinergica con le misure nazionali di contrasto alle povertà: Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza.

Giovedì, 24 ottobre 2019

