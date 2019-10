Inceneriti dal fuoco a Bosa anche gli olivastri secolari

“Assistere a quelle scene”, commenta il sindaco di Bosa Pier Franco Casula, “è stato di una tristezza infinita. Un olivastro secolare ha continuato a fumare per tutta la notte. Guardandolo, veniva da piangere”.

La notte di fuoco che ha assediato Bosa non ha risparmiato neanche gli olivastri secolari nella zona di Monte Contra. Gli alberi hanno fumato per tutta la notte lasciando alla cittadina un’immagine amara.

Il fuoco a Bosa non risparmia neanche gli olivastri secolari Il bilancio dei danni nelle tre zone colpite

Oltre ai 10 ettari bruciati a Monte Contra, sono quasi 250 gli ettari bruciati nel Marrargiu, lungo la strada statale per Alghero, dal km 11 in poi, 30, invece, quelli che hanno colpito Monte Furru e Bosa Marina, nella località S’istagnone, dove sono state fatte evacuare una trentina di persone da alcune case.

“Devo ringraziare i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale e tutti i volontari”, dice il sindaco Pier Franco Casula, “perché sono riusciti a evitare il peggio. Le case di Bosa Marina, così come l’albergo vicino a dove è arrivato il fuoco, non hanno registrato alcun danno, e i vigili sono riusciti a bloccare le fiamme proprio prima di un deposito di bombole, che se raggiunto dal fuoco avrebbe potuto far accadere il peggio”.

Giovedì, 24 ottobre 2019

