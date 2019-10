Da oggi in libreria il nuovo libro della veterinaria Monica Pais

“Storia del cane che non voleva più amare”

Esce oggi in tutte le librerie e sul web “Storia del cane che non voleva più amare” (Longanesi), il nuovo libro della veterinaria oristanese Monica Pais.

È la storia vera di Mano, un racconto drammatico e crudele di un cane maremmano che si è poi trasformato in una favola a lieto fine.

Monica Pais è una veterinaria di Oristano, ed è una tra le più conosciute non solo in Sardegna, ma in tutta Italia. Amata e seguita sui social insieme alla storia di Palla, la pitbull randagia di cui si è presa cura e successivamente ha adottato.

Nella sua clinica veterinaria di Oristano, la “Duemari”, che dirige insieme al marito, Monica non si occupa solo degli animali che vengono portati lì dai loro padroni, ma cura e aiuta anche molti animali maltrattati, torturati o abbandonati.

Dopo la pubblicazione di “Animali come noi”, Monica Pais torna con questo nuovo libro, il cui ricavato andrà ad aiutare i progetti e le attività della onlus “Effetto Palla”, a protezione di tutti gli animali in difficoltà.

L’onlus “Effetto Palla” nasce e si ispira appunto dalla storia del pitbull che la stessa veterinaria aveva salvato, diventata poi una celebrità sui social.

Il cane era stata trovato per strada, cresciuto con un laccio di nylon intorno al collo che le aveva fatto gonfiare il muso, tanto da renderne quasi irriconoscibili i tratti (era gonfia come un pallone e da qui è nato il suo nome).