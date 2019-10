C’è il temporale e l’incrocio del Foro Boario si allaga ancora una volta

Disagi questa mattina a Oristano per il forte temporale che si è abbattuto sulla città.

I problemi maggiori si sono registrati ancora una volta nella zona del Foto Boario, all’incrocio tra via Sardegna, via Ricovero e viale Marconi, dove si è verificato l’ennesimo allagamento. Nella zona sono dovuti intervenire gli agenti della polizia locale.

Gli allagamenti si sono verificati anche in altri punti della città, ma già in queste ore, nelle vie coinvolte, sta intervenendo l’autospurgo per ripulire i pozzetti sporchi di fogliame.