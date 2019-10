Momenti di vero panico nel pomeriggio per la squadra 4 del distaccamento del porto dei vigili del Fuoco del comando di Cagliari, intervenuti nelle campagna di Sestu, per un incendio divampato in un casolare. All’arrivo sul posto durante la manovra di posizionamento del mezzo antincendio, è scoppiata una bottiglia di Gpl, che fortunatamente non ha coinvolto la squadra e nessun altro è rimasto ferito. L’intervento tempestivo ha evitato la propagazione delle fiamme alla vicina vegetazione e il salvataggio degli animali presenti.

L'articolo Casolare in fiamme nella campagne di Sestu, scoppia una bombola gpl: tragedia sfiorata proviene da Casteddu On line.