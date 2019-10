Domato l’incendio tra Bosa e Alghero: danno enorme all’ambiente Gli aerei Canadair hanno lavorato per quasi otto ore

Gli aerei Canadair hanno lasciato la costa tra Alghero e Bosa intorno alle 17.30. Quasi otto ore di lavoro per i piloti che hanno riversato decine di lanci d’acqua sui boschi racchiusi nei costoni rocciosi dove nidificano i grifoni. In volo resta un elicottero sino all’oscurità per aiutare nella bonifica.

La paura è passata, ma il dolore no. E’ un dolore grande per l’ennesimo altissimo prezzo che il patrimonio ambientale della Sardegna deve pagare.

Secondo i vigili del fuoco sono quasi trcebto gli ettari interessati dal fuoco. Un valore enorme e uno dei paesaggi più belli dell’isola nel quale adesso resta una gigantesca macchia scura.

Mercoledì, 23 ottobre 2019

L'articolo Domato l’incendio tra Bosa e Alghero: danno enorme all’ambiente sembra essere il primo su LinkOristano.it.