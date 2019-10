Solo l’autopsia potrà dire la verità sulle cause della morte del 12enne tedesco, avvenuta a bordo della nave da crociera dell’Msc in viaggio da Palermo a Cagliari. Il dramma è avvenuto ieri, il cuore del piccolo ha cessato di battere e tutti i soccorsi, per quanto immediati, si sono rivelato inutili. A bordo della nave, con lui, c’erano anche il padre, la madre, e due fratelli: tutti e quattro sono stati messi in “quarantena” dai medici del Policlinico di Monserrato. È lì che si trova, in camera mortuaria, il corpo del giovanissimo, in attesa di essere esaminato dai medici legali. Infarto? O la ragione della morte è un’altra? Al momento, come fanno sapere dall’ospedale, non si esclude nessuna ipotesi. Nelle prossime ore verrà sciolto il nodo sul dove eseguire l’autopsia: o a Monserrato o all’ospedale Santissima Trinità.

Intanto, genitori e fratelli del dodicenne sono stati sottoposti dai medici a tutte le analisi del caso. In attesa dei risultati, stanno seguendo una terapia. Sul punto, però, dai corridoi del Policlinico di Monserrato non arrivano ulteriori informazioni.

L'articolo Bimbo tedesco morto sulla crociera diretta a Cagliari, genitori “in quarantena” a Monserrato proviene da Casteddu On line.