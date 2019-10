Sardegna, è ancora incubo incendi: evacuate alcune abitazioni ad Arborea

Prosegue l’attività del Corpo forestale che da questa notte sta gestendo due grossi incendi nella zona ovest della Sardegna.

Le fiamme hanno interessato, in particolare, le campagne di Arborea, in località Pauli Pirastu, e Bosa, in località Sa Tanca de Su Dottore.

Alcune strutture ricettive sono state evacuate in via precauzionale ad Arborea.

Sul posto stanno arrivando 4 canadair e due elicotteri dalle basi di Anela e Fenosu per dare supporto alle squadre a terra provenienti da Cagliari, Nuoro e Sassari.

