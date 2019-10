Il grande incendio nella pineta di Arborea si dirige verso il mare

Situazione sotto controllo anche se ancora grave

Si dirigono verso il mare le fiamme dei due pericolosi incendi che hanno attaccato questa sera la pineta di Arborea, facendo scattare l’evacuazione anche del complesso turistico Ala Birdi – Horse Country. I fronti aperti sono quelli della strada 18 e delle strade 21 e 24.

Grande spiegamento di forze. Nella zona stanno operando vigili del fuoco, uomini del corpo forestale e dell’agenzia Forestas, carabinieri, addetti del comune e della protezione civile. Ci sono anche diversi agricoltori con le loro autobotti. Sono arrivati rinforzi dai vigili del fuoco di Cagliari.

La sindaca Manuela Pintus ha attivato il dispositivo della protezione civile. I 238 turisti, e non sessanta come in un primo tempo era stato riferito, evacuati dall’Ala Birdi – Horse Country sono stati trasferiti nella palestra comunale. A scopo precauzionale sono stati fatti evacuare anche alcuni residenti da abitazioni private.

Mercoledì, 23 ottobre 2019

