Sarà una lunga notte di angoscia e paura per gli abitanti di Bosa e Bosa Marina. Il vasto incendio scoppiato in serata ha raggiunto la strada che collega le due frazioni ed è stata chiusa per motivi di sicurezza. La violenza del fuoco non accenna a diminuire, anzi: il forte vento, purtroppo, non aiuta le operazioni di spegnimento. Alcune abitazioni sono state fatte evacuare, mentre l’invito-ordine per tutti gli altri abitanti è di restare chiusi nelle case sino a quando la situazione non tornerà alla normalità. E, intanto, sono oltre 250 gli ettari di macchia mediterranea ormai ridotti in cenere. Impressionanti le foto e i video condivise, anche in questi istanti, sui social network, da chi si trova vicino al fuoco. Sinora non si registra nessun ferito, molta paura anche per il destino di tutti gli animali randagi presenti nella zona e che potrebbero essere rimasti intrappolati in mezzo alle fiamme.

L'articolo Bosa, il mare e le strade si tingono di fuoco: inferno di fiamme in Sardegna proviene da Casteddu On line.