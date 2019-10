A rischio la scuola di specializzazione di Psichiatria. L’ultima rimasta in Sardegna dopo la chiusura di quella di Sassari. Il caso è stato sollevato in consiglio comunale. Entro ottobre la struttura complessa di Psichiatria (15 mila prestazioni l’anno) doveva essere trasferita da via Liguria (locali inagibili) al San Giovanni di Dio. L’Università aveva trovato i soldi e il reparto deve essere consegnato a fine ottobre. Ma recentemente la Regione ha cambiato idea: nei locali dell’antico ospedale stampacino destinati a Psichiatria arriva da viale Trieste il Poliambulatorio. Per Psichiatria l’ipotesi è la Cittadella della Salute, ma il destino del complesso, separato dall’Aou e diretto verso l’Ats, appare segnato: “la sopravvivenza della scuola di specializzazione di Psichiatria di Cagliari (25 studenti l’anno) è a rischio”, denuncia Fabrizio Marcello, autore di un’interrogazione in consiglio comunale, “con gravi ripercussioni negative su assistenza e didattica”.

L'articolo Allarme a Cagliari: “Scuola di specializzazione di Psichiatria a rischio chiusura” proviene da Casteddu On line.