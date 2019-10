Doppio incendio a Bosa, fiamme vicino alle case e a capo Marrargiu

Fiamme a Bosa in due diverse zona della città. Uno degli incendi è divampato nella zona di capo Marrargiu, non lontano dalla Provinciale 49. Come si apprende dalle stazione cittadina dei carabinieri, il fronte del fuoco è doppio. Altre fiamme sono state notate da più di un residente anche alla periferia del paese. Il forte vento sta, purtroppo, “favorendo” il fuoco. Sono già stati divorati alcuni ettari di macchia mediterranea tra cespugli e alberi. Al momento, fortunatamente, non si registrano feriti o intossicati. Sia nella zona del capo sia in quella periferica sino impegnati gli uomini del Corpo Forestale e i carabinieri, per cercare di riportare la situazione alla normalità.

