Manca il riordino e a Marrubiu è bloccata la vendita dei terreni

Manca il riordino e a Marrubiu da cinquant’anni è bloccata la vendita dei terreni

Il problema riguarda il comprensorio agricolo di S’Isca. Appello alla Regione del sindaco di Marrubiu Andrea Santucciu

Mentre il riordino fondiario del Comprensivo II di Marrubiu sta raggiungendo l’iter conclusivo, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Santucciu rinnova l’appello alla regione per stanziare i fondi necessari per il riordino fondiario del Comprensivo I, che riguarda il territorio di S’isca.

Il riordino fondario di questi terreni, infatti, è bloccato da più di 50 anni e se non viene portato a conclusione, tutti i terreni che ne fanno parte non possono essere né venduti, né donati, né ceduti. Una situazione che coinvolge e impedisce a oltre un centinaio di persone di amministrare come meglio ritengono i propri terreni.

“Non è una questione che riguarda l’amministrazione in sé”, dichiara il sindaco Andrea Santucciu, “quanto i proprietari dei terreni, che si trovano bloccati. Lo stesso problema si era verificato per i territori del Comprensivo II, ma l’allora assessore regionale all’Agricoltura Elisabetta Falchi, era riuscita a dedicare dei fondi (300 mila euro) al riordino, dando avvio così alla scintilla che oggi ci sta portando alla fase conclusiva”.

“Questo riordino grida vendetta se possibile, anche più del precedente”, prosegue il primo cittadino. “Congiuntamente al Consorzio di Bonifica ho già sollecitato all’assessore regionale all’Agricoltura Gabriella Murgia, tramite una lettera dello scorso luglio, un finanziamento di 600 mila euro”.

“Mi rendo disponibile”, conclude Santucciu, “per un eventuale incontro con l’assessore e per un eventuale audizione nella Commissione regionale competente”.

Martedì, 22 ottobre 2019

