Sartiglia in pericolo? I cavalieri pronti a disertare. La Fondazione: “Si farà” Scontro sulle procedure da seguire per la selezione dei partecipanti

Nuovo scontro tra l’Associazione Cavalieri della Sartiglia e La Fondazione, che alimenta nuove preoccupazioni sulla prossima giostra equestre del carmnevale oristanese, quella del 2020. Nelle scorse settimane sembrava essere stato finalmente raggiunto un accordo sul problema della selezione dei cavalieri che aveva alimentato forti polemiche, ma ora proprio su questo tema si litiga di nuovo. A riaprire le discussioni l’avviso per manifestazione d‘interesse per l’affidamento del servizio di supporto alla Fondazione, nell’organizzazione della Sartiglia e soprattutto di selezione e fornitura dei cavalieri partecipanti, per le edizioni della Sartiglia 2020, 2021, 2022.

I cavalieri, riuniti ieri sera, hanno deciso che non parteciperanno alla manifestazione di interesse, con scadenza fissata per domenica prossimo 27 ottobre, facendo così presagire una mancata partecipazione alla giostra equestre.

Questo quanto si desume dal comunicato diffuso questo pomeriggio dal presidente Ignazio Nonnis, che pubblichiamo di seguito.

“La nuova Associazione Cavalieri, nuova ovviamente solo nella denominazione perché di fatto i cavalieri sono gli stessi, ha intrapreso un percorso con l’obbiettivo di ottenere il riconoscimento ufficiale da parte delle istituzioni e continuare ad avere un ruolo fondamentale nell’organizzazione della Sartiglia.

Si sono svolti diversi incontri dal mese di giugno al mese di settembre 2019, a cui hanno preso parte presso la sala Giunta del Comune di Oristano, oltre ai

rappresentanti dei cavalieri, il Sindaco, il Presidente della Fondazione e i rappresentanti dei Gremi e durante i quali si è discusso sulle modalità di

riconoscimento dell’associazione ed esaminato il regolamento Sartiglia della Fondazione.

Tali incontri si chiudevano col verbale del 30 settembre 2019, in cui si concedeva la delega per tre anni all’Ass. Cavalieri a fornire l’elenco dei cavalieri partecipanti

alla Sartiglia. Tale documento veniva sottoscritto dal Sindaco Andrea Lutzu, dal vice Sindaco Massimiliano Sanna, dal Presidente della Fondazione Angelo

Bresciani, dal Presidente del Gremio dei Contadini Gianni Dessì, dal Presidente del Gremio dei Falegnami Carlo Pisanu e dai rappresentanti dell’Ass. Cavalieri Ignazio Nonnis e Gianluca Mugheddu.

A seguito di un ulteriore incontro avvenuto presso la sede della Fondazione in presenza dei rappresentanti dei Gremi, del Presidente e del Direttore della

Fondazione e dei rappresentanti dell’associazione cavalieri, la Fondazione Oristano disattendendo il documento summenzionato e su indicazione del

Consiglio di Amministrazione della stessa Fondazione pubblicava in data 17.10.2019 avviso per manifestazione d‘interesse per l’affidamento del servizio di

supporto alla Fondazione nell’organizzazione della Sartiglia e di selezione e fornitura dei cavalieri partecipanti, per le edizioni della Sartiglia 2020, 2021,

2022, con scadenza per la presentazione delle domande al 27.10.2019.

A fronte di tale incombenza il consiglio dell’associazione ha ritenuto necessario convocare l’assemblea del 21.10 u.s. per aggiornare i soci e soprattutto per

chiedere alla stessa assemblea il consenso o meno per presentare la domanda di adesione alla manifestazione d’interesse.

E’ seguita ampia e approfondita discussione della quale è emerso che la manifestazione d’interesse oltre a non essere una procedura obbligatoria per

l’individuazione dell’organismo preposto a fornire i cavalieri, svilisce il ruolo della associazione nella organizzazione della manifestazione inquadrandola alla pari di un mero fornitore di servizi.

L’ass. cavalieri lamenta il fatto che si sia giunti alla fine di ottobre senza definire gli aspetti pratici e concreti per la riuscita della manifestazione, come ad esempio regolamento e pista per le prove, arenandosi, in un clima di diffidenza, tra pareri legali e cavilli burocratici che dovrebbero costringere i cavalieri a chiedere di poter partecipare a quella manifestazione che loro hanno reso straordinaria dando lustro a Oristano nel mondo. Con tutto il rispetto per chi la pensa diversamente ma la partecipazione dei cavalieri dell’Associazione Culturale Cavalieri di Oristano per la Sartiglia dovrebbe essere scontata e auspicabile e non condizionata alla partecipazione ad una manifestazione d’interesse.

Ecco perchè l’Assemblea, all’unanimità, ha deliberato di essere contraria alla presentazione della domanda, in sintesi i cavalieri dicono “la manifestazione

d’interesse non ci interessa”.

La posizione assunta dai cavalieri viene contestata, però, dal presidente della Fondazione Angelo Bresciani, che sostiene come “siano stati proprio i cavalieri, attraverso i loro rappresentanti, a scegliere come opzione la manifestazione di interesse”.

“Questo accordo”, dichiara Bresciani, “è stato preso con il loro assenso, per ragioni di rispetto delle regole. Noi, come Fondazione, dovremmo fornire i rimborsi all’Associazione cavalieri per tre anni, per un totale di 150 mila euro. Per regolamentazioni interne alla Fondazione, per gli importi superiori ai 10 mila euro, siamo obbligati a renderne atto pubblicamente attraverso una manifestazione di interesse”.

“Inoltre”, prosegue Bresciani, “sono stati proprio i cavalieri che hanno scelto questa opzione, dato che frazionando la cifra dei rimborsi su ognuno di loro, ci sarebbe stata una ritenuta d’acconto pari al 20%, e in tre anni avrebbero perso 30 mila euro”.

“Vorrei rassicurare sul fatto”, conclude il presidente Bresciani, “che la Sartiglia si fa sempre e comunque”.

Martedì, 22 ottobre 2019

