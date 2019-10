Malore per turista nave da crociera

(ANSA) - SASSARI, 22 OTT - A seguito di un attacco epilettico, un passeggero della nave da crociera "Sovereign", battente bandiera maltese, è stato soccorso dalla Guardia costiera di Porto Torres, che lo ha trasbordato su una motovedetta, accompagnato a terra e quindi trasferito su un'ambulanza del 118 all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

L'allarme è scattato alle 13:50 quando la Sovereign, in viaggio da Barcellona a Napoli, ha chiesto aiuto alla Capitaneria di Porto Torres, informandola che un passeggero brasiliano di 67 anni aveva bisogno di assistenza medica. Il Centro Internazionale Radio Medico (CIRM), dopo aver sentito via radio il medico di bordo per una prima diagnosi, ha disposto il trasbordo del passeggero per l'immediato ricovero in ospedale. La Guardia costiera ha quindi dirottato la nave al centro del Golfo dell'Asinara dove è stata raggiunta dalla motovedetta CP 810 a circa 5 miglia da Porto Torres. La nave da crociera ha proseguito il tragitto verso il Napoli.