Dentro le case, nei bar e sui prati: boom di scorpioni avvistati a Cagliari

Gli scorpioni a Cagliari? Ci sono, un po’ ovunque. Dalle aree verdi ai “semplici” marciapiedi, passando per bar e case. Dopo la segnalazione di Vincenzo Sirigu, “l’abbiamo trovato nel cortile interno del nostro palazzo. Non abbiamo ancora contattato nessuna ditta specializzata in disinfestazioni, dobbiamo prima sentire i vari amministratori delle palazzine. Cosa succede se uno di noi dovesse essere punto?”, i lettori di Casteddu Online hanno inviato decine di fotografie e video di scorpioni, prevalentemente piccoli, intenti a “passeggiare” tra mattonelle e tavoli. Cinzia A. gestisce un bar in via San Lucifero: “È già la terza volta che ne trovo uno. Tutti mi dicevano che non potevano essere scorpioni”, scrive la donna, tanto è stato lo stupore nel vederli, vivi e dal vivo, “ho letto il vostro articolo e a quanto pare non sono l’unica ad averli trovati. Ora mi informerò sul da farsi”. La puntura dello scorpione non è innocua ma nemmeno troppo pericolosa, raramente letale, e molte specie di questi animali non lo “utilizzano” quasi mai.

Un’altra segnalazione arriva da Camilla L., residente in via Romagna: “Purtroppo ne ho trovati due in casa. Almeno fossero stati fuori… I miei vicini, quando li hanno trovati li hanno portati ad analizzare”. E cosa è emerso? “Il pizzico di uno scorpione del genere è paragonabile al dolore provocato dalla puntura di una vespa”-

