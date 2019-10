Vertenza latte ovino: arriva il Ministro Bellanova Incontro in Regione

La ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova è attesa la prossima settimana a Cagliari sulla vertenza del prezzo del latte ovino che aveva infiammato la campagna elettorale per le regionali in Sardegna lo scorso febbraio e non è stata ancora risolta.

La visita della ministra è stata annunciata stasera in Consiglio regionale dall’assessora all’Agricoltura Gabriella Murgia, nel suo intervento in Aula durante la discussione di una mozione dell’opposizione di centrosinistra sulle azioni a sostegno della filiera lattiero-casearia.

“Il 29 ottobre Bellanova sarà qui, ospite del presidente della Regione”, ha anticipato Murgia, “e dialogherà con tutte le associazioni e i rappresentanti dei pastori”.

Martedì, 22 ottobre 2019

L'articolo Vertenza latte ovino: arriva il Ministro Bellanova sembra essere il primo su LinkOristano.it.