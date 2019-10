Pensare come un giocatore di scacchi: a Oristano il workshop per imparare a farlo

Rivolto a tutti illustrerà come usare le tecniche degli scacchi nella vita di tutti i giorni

Cosa e come pensa un giocatore di scacchi? Sarà possibile scoprirlo sabato 26 ottobre, dalle 17 alle 18.30, grazie al workshop, organizzato dall’AD Oristano Scacchi. Dal titolo “pensare come un giocatore di scacchi”, si terrà nel salone esposizioni “Is Domus” di via Diego Contini, 83, ed è rivolto a tutti, anche a chi non hai mai giocato.

L’idea del workshop nasce dai risultati di diversi studi scientifici ed esperienze di giocatori professionisti, che confermano come la strategia e la tattica degli scacchi si possa applicare anche in contesti extra-scacchistici. Lavoro, Marketing, Politica, Sport, Educazione: per avere successo ci vuole preparazione, creatività, ma anche metodo e un processo di valutazione complesso, che deve seguire il filo logico nelle azioni che si compiono per raggiungere l’obiettivo.

Il workshop illustra come giocare a scacchi non solo allena la mente, ma può tornare utile per replicare il proprio modo di pensare anche al di fuori delle 64 caselle.

Per partecipare è necessaria la prenotazione inviando una email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o compilando il form con tutte le informazioni sul sito ufficiale del AD Oristano Scacchi, o chiamando al numero 3487630706.