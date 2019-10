Monserrato, si finge armato e tenta la rapina al bar: arrestato

Si è introdotto questo pomeriggio in un bar in via Porto Botte, a Monserrato, e fingendosi armato ha tentato di farsi consegnare dal titolare i soli della cassa. Poi si è dileguato velocemente. Ma la donna ha subito chiamato il 122. L’immediato intervento dei militari ha consentito di rintracciare e arrestare il malvivente, un 29enne del posto con diversi precedenti. Domani l’udienza per direttissima. che al termine delle formalità di rito sarà tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata di domani dall’A.G.

