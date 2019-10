Gli amministratori delle Province verranno sostituiti

Avvicendamento a novembre anche a Oristano

A novembre le quattro Province della Sardegna avranno nuovi amministratori straordinari, destinati a restare in carica almeno fino al 1 luglio prossimo, quando dovranno essere eletti gli organi provinciali. Il Consiglio regionale ha approvato stamane, a maggioranza (con 33 sì e 24 no), la leggina per revocare gli attuali amministratori alla guida degli enti intermedi di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. I nuovi amministratori saranno designati, entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge appena approvata, dalla Giunta regionale, su proposta all’assessore agli Enti locali, Quirico Sanna (Psd’Az).

Il testo prevede anche la nomina di sub-commissari, cui affidare le ‘zone omogenee’ previste dalla legge di riforma degli locali, la n.2 del 2016: basterà un decreto dell’assessore agli Enti locali.