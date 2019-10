Ecco il programma di “Pitticcu”: la prima festa dell’Immaginario

Ecco qui il programma di eventi per i tre giorni

Giovedì 24 ottobre ci sarà l’anteprima del festival. Nella sala Bim del Librid, alle ore 19, ci sarà l’inaugurazione della mostra fotografica “E-Migrants” della fotografa oristanese Paola Lai, in collaborazione con l’ Associazione Culturale Fotografica Dyaphrama.

Venerdì 25 ottobre invece si terrà, nel Giardino del Librid, a partire dalle ore 15, l’apertura del festival “Pitticcu” e della “Fiera della Piccola Editoria” dove parteciperanno La Zattera edizioni, Iskra Edizioni, Cenacolo di Ares , Catartica Edizioni, Kirby Edizioni, oltre a una selezione di editori italiani. Insieme a loro, saranno presenti i tavoli dei negozi della Fumetteria Onepiece e dell’ Allegro Koboldo di Oristano.

Nella sala Bim, infatti, alle ore 16, verranno messi a disposizione dei giochi da tavolo in collaborazione con Montiferru Play. Mentre nel Giardino, sempre alla stessa ora, ci sarà un incontro sulla letteratura e sull’editoria con gli autori di Verde Rivista. A seguire, alle ore 18 sempre nel Giardino, si terrà lo spettacolo PTQ Meme Show con le pagine satiriche più note del web: da Quando C’era Lei a SardegnAesthetics e Partidu Indipendentista 100% amigu de totus.

Ci si sposterà poi nella Sala Bim, alle ore 20, per il concerto in acustico del cantautore Maudits e alle ore 21 nel Giardino con i monologhi satirici di Albert Canepa e Massimiliano Puddu in collaborazione con la Stand-up Comedy Sardegna. Seguirà alle ore 22 lo spettacolo dello scrittore comico Lo Sgargabonzi, per la prima volta in Sardegna e in esclusiva per il festival “Pitticcu”.

Il giorno dopo, sabato 26 ottobre, si inizierà sempre alle ore 15, nel Giardino con le lettura di poesie elettroniche di Frankie Fancello, e l’apertura dei giochi da tavolo nella sala Bim alle ore 16. Seguiranno poi gli interventi musicali, sempre dalle 16 in poi di vari artisti e cantautori: Johnny Revelator (ore 16), il gruppo Jackie Treehorn (ore 17); il gruppo Pink Tank (ore 18); la presentazione in anteprima del libro “Storia del Cane che Non Voleva Più Amare” e incontro con Monica Pais; il concerto del cantautore Herbert Stencil (ore 21) ed infine quello di Andrea Secci (ore 22).

Per il terzo e ultimo giorno del festival, domenica 27 ottobre, si inizierà invece di mattina. Alle ore 11 nella sala Bim, si terrà un workshop sulla creazione di giochi da tavolo a cura di Simone Riggio. Seguirà poi, alle ore 14, l’incontro con gli editori sardi della Fiera della Piccola Editoria, mentre nel Giardino a partire dalle ore 15,30 ci sarà l’incontro con i giovani imprenditori, partner di “Pitticcu”.

Sempre nel pomeriggio, dalle ore 16 in poi, verranno messi a disposizione nella sala Bim i giochi da tavolo mentre alle ore 17 ci si sposterà nel Giardino per la proiezione del documentario ” Apocalisse Resort” e incontro con il regista di “Sardegna Abbandonata” insieme ad altri ospiti.

Spazio ad un’altra proiezione, alle ore 19 nel Giardino, del documentario “Fuori Programma” e incontro con la regista oristanese Carla Oppo. Nella Sala Bim, invece, alle ore 20, ci sarà il concerto in acustico del gruppo Duo Babboisi a cui seguirà, alle ore 21 nel Giardino la proiezione della puntata pilota del progetto “Ischidados” che vedrà anche la partecipazione del regista insieme ad altri ospiti in collaborazione con l’associazione Band Apart.

La chiusura del festival si terrà invece alle ore 23 nel Giardino.

Durante tutti i tre giorni dell’evento saranno possibili interventi imprevedibili

deL’Uomo Secchio e verranno proiettati filmati randomizzati

dalla PTV. Tra i gruppi amici della manifestazione ci saranno anche i Fridays For Future Oristano e “Le Belle Donne”.

“Ciao, mi chiamo Pitticcu, sono nato piccolo e voglio rimanere grande!”

Pitticcu esordisce così sui social. Nato da un’idea di due ragazzi oristanesi, Stefano Defendente, organizzatore di eventi e social media manager, e Francesco Putzu, giovane scrittore in arte “Franco Sardo”, Pitticcu è un evento inedito dedicato all’editoria indipendente e al mondo della comunicazione.