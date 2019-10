Scuola, digitale e lavoro per fare crescere la Sardegna

La sua designazione da parte dell’assessore all’industria Anita Pili nel tavolo tecnico di “Agenda Industria”, strumento costituito dalla giunta regionale per rilanciare il comparto industriale sardo, era stata fortemente contestata all’interno della coalizione sarda di centrodestra, ma Renato Soru, amministratore delegato di Tiscali, ex presidente della Regione ed ex segretario regionale del Pd, non si è tirato indietro. Stamane ha proposto la sua idea di sviluppo industriale, e più in generale della Sardegna. Lo ha fatto proprio in un momento di confronto sulla digitalizzazione industriale, che l’assessore Pili ha promosso a Siamaggiore, riunendo qualificati esponenti del mondo imprenditoriale isolano.

Renato Soru ha avanzato tre proposte per il futuro dell’isola. La prima: “Tenere i ragazzi a scuola per dare loro una buona formazione”, ha affermato il fondatore di Tiscali.

“Ci stiamo preparando abbastanza?”, ha chiesto Soru. “No. La Regione non è un arcipelago di 12 assessorati. Dovremmo avere un cammino comune. In dieci anni non è stato fatto ancora nessun passo per combattere la dispersione scolastica. Siamo gli ultimi per le università scientifiche. Ma si può rimediare. Possiamo cambiare. Solo allora saremo in grado di utilizzare le tecnologie”.

“La Sardegna è un posto bellissimo dove vivere, se si ha il lavoro”, ha detto anche Soru. “Altrimenti si va in Bangladesh, dove stanno puntando sulla formazione”.

La seconda proposta per un futuro sviluppo della Sardegna il patron di Tiscali l’ha declinata facendo riferimento al governo dei dati derivanti dall’uso delle tecnologie digitali: “La Regione si dovrebbe dotare di grandi data center per l’archiviazione e gestione dei dati che produciamo con l’uso degli strumenti digitali, senza delegare altri soggetti e dando così valore a queste informazioni create anche dall’internet delle cose”, ha affermato l’amministratore di Tiscali, che ha poi dato un terzo suggerimento: “Saper guardare lontano”.

“Ad esempio”, ha chiesto Soru, “le nuove reti in fibra che si stanno realizzando nei nostri comuni, sono le più evolute? Devono esserlo per evitare di spendere tre volte a fare le stesse cose”, ha affermato.

Renato Soru, infine, proposto per ogni comune dell’isola un centro di produzione di energia fotovoltaica e attraverso una rete intelligente il trasporto di questa energia alla comunità.

Il tema della gestione dei dati stamane a Siamaggiore è stato richiamato anche da Simone Bonannini, direttore commerciale di Open Fiber: “I data center “, ha detto il manager, “sono fondamentali, sono la storia di un paese: dalle foto del proprio figlio, ai dati del conto corrente o al brevetto di un progetto. Doobbiamo fare in modo restino in Italia e non a Francoforte o in Irlanda, quando ci va bene, e in America, nelle peggiore delle ipotesi. Questa scelta”, ha concluso il manager di Open Fiber, “impatta nella vita di tutti i giorni, anche se non ce ne rendiamo contro”.

L’assessore Pili attacca il governo

Nuove contestazioni nei confronti del governo nazionale sono state espresse stamane dall’assessore regionale all’industria Anita Pili al termine della giornata di confronto con gli imprenditori, che si è svolta a Siamaggiore sul tema della digitalizzazione industriale. “Il governo ci deve dare risposte”, ha dichiarato l’assessore Pili. “E invece non dà risposte concrete sui temi dell’energia. Da oggi ai prossimi dieci anni cosa facciamo senza metano?”, ha polemicamente chiesto l’assessore regionale, ricordando come “il governo non abbia ancora convocato il tavolo sull’energia”.

Pili ha ribadito come lo sviluppo digitale sia primario nel rilancio della Sardegna: “Dobbiamo proiettarci a garantire alle imprese la consolidazione sul mercato”, ha detto ancora Anita Pili. “Digitalizzazione e innovazione sono le vie”.

“Nessuna industria si può riprendere senza i requisiti per poterlo fare”, ha aggiunto, “la politica deve creare le condizioni giuste”.

L’assessore ha anche commentato l’invito all’imprenditore ed ex governatore della Sardegna ed ex segretario regionale del Pd Renato Soru, al tavolo tecnico di “Agenda industria”, strumento costituito dalla giunta regionale per rilanciare il comparto industriale sardo, che era stata fortemente contestato all’interno della coalizione sarda di centrodestra.

“Ha piena titolarità a stare nel tavolo di confronto”, ha detto l’assessore Anita Pili, “perchè è un imprenditore. Quando si fa politica si deve programmare lo sviluppo, anche con il coinvolgimento delle migliori forze. La sinergia avviene se c’è cooperazione tra tutte le parti”, ha concluso l’assessore Pili. “Insieme vogliamo provare a riscrivere il futuro della Sardegna”.

Martedì, 22 ottobre 2019

